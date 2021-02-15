Москва, , 10:14 — REGNUM Расход средств в 2008—2009 годах на поддержку плавающего курса позволил России избежать драматического сценария последствий мирового финансового кризиса. Об этом в документальном сериале «Крепость» заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, бывший в 2008 году президентом страны.

«Люди ведь волновались и боялись, что произойдет такая девальвация, такое обесценивание, как в 1998 году. Поэтому те деньги, которые мы расходовали на поддержку рубля, на поддержку плавающего курса, думаю, что в конечном счете это всё равно было правильно, потому что это позволило не допустить драматического сценария», — сказал Медведев.

По его словам, каждая девальвация имеет свои закономерности, и если она очень сильная, то в какой-то момент людям «переклинивает голову, восприятие становится другим» и они пытаются «убежать» от рубля и купить иностранную валюту: «Я помню, как мы обсуждали: 40 [рублей за доллар] — это нормально? Вроде нормально, а вот 45 — уже плохо, потому что это — психологический коридор, и внутри этого коридора люди еще не примут решение о бегстве из рубля».

Медведев также подчеркнул, что ряд главных решений по поддержке отраслей носил адресный характер: «Что-то пострадало больше, а что-то меньше».