Москва, , 10:06 — REGNUM Министерство финансов РФ является ведомством, которое вырабатывает не только финансовую, но и экономическую политику России. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов в документальном сериале «Крепость».

"Вы знаете, некоторые так считают, что Минфин — это бухгалтер. Веду бюджет, баланс, дебет, кредит. На самом-то деле, мне кажется, давно понятно, что Минфин — это ведомство, которое вырабатывает экономическую политику, не только финансовую», — сказал Силуанов.

По его словам, это связано с тем, что «вопрос баланса бюджетов, финансовых рынков, налоговая политика, долговая политика, межбюджет» входят в сферу экономической политики.