Москва, , 10:03 — REGNUM Российские власти поняли всю серьёзность угрозы мирового финансового кризиса в 2008 году после банкротства банковской группы Lehman Brothers. Об этом в документальном сериале «Крепость» заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, занимавший в то время пост президента страны.

«Каждый день приносил какие-то сложные, подчас непонятные новости. Одним из таких дней было 15 сентября, потому что именно в этот день сообщили, что один из столпов американской финансовой системы, банковская группа Lehman Brothers, закончила, по сути, свое существование, точнее, объявила о банкротстве. Мы понимали, что в силу того места, которое занимают такие банковские группы в мире, не только в американской экономике, если такое произошло, это уже процесс, который остановить будет очень и очень сложно», — сказал Медведев.

По его словам, вступая в должность главы государства, он и не предполагал, что произойдут столь серьёзные испытания для страны в виде мирового финансового кризиса и войны в Южной Осетии.

Медведев подчеркнул, что «в мае 2008 года всё казалось достаточно спокойным, размеренным и предсказуемым», однако, когда гиганты ипотечного рынка США Freddie Mac и Fannie Mae оказались в кризисе, стало понятно, что ситуация серьёзная.

Экс-президент РФ также рассказал, что его американские коллеги сперва не придавали значения нарастающей проблеме мирового финансового кризиса, а тогдашний президент США Джордж Буш — младший в ответ на вопросы о ситуации на американских рынках заявлял, что у них всё под контролем.