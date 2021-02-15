Москва, , 10:02 — REGNUM Последние данные по ситуации на мировом рынке нефти выглядят достаточно обнадеживающе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля заявил директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов.

«ОПЕК продолжает ждать сильного роста спроса на нефть в 2021 году, который, однако, не позволит достичь уровней 2019 года в 2021 году, — сказал Салихов. — Позиция аналитиков ОПЕК в первую очередь отражает интересы крупных экспортеров нефти и позицию самой организации. Судя по последним решениям в рамках сделки ОПЕК+, организация придерживается достаточно осторожных прогнозов по поводу скорости восстановления мирового рынка нефти. Текущие оперативные данные указывают на достаточно быстрое восстановление спроса в конце 2020 и в начале 2021 года».

Как пояснил Салихов, в настоящее время продолжается сокращение накопленных запасов нефти, что указывает на то, что спрос на мировом рынке превышает предложение.

«Этот дефицит, конечно же, в первую очередь объясняется действием соглашения ОПЕК+, однако именно он помог тому, что цены на нефть вернулись на уровень 60 долларов за баррель и выше, — сказал Салихов. — Скорее всего, прирост спроса будет сильнее, чем того ожидает ОПЕК. Основным фактором для спроса в настоящее время является скорость восстановления мировой экономики».

Салихов отметил, что в настоящее время консенсус-ожидания по поводу роста мирового ВВП в 2021 году составляют около 5−5,5%.

«Снижение мирового ВВП в 2020 году, по текущим оценкам, составило около 4%. Таким образом, в этом году ожидается полное восстановление мирового ВВП. Восстановление экономической активности помогает и росту спроса на нефть. Дополнительным фактором положительным фактором для рынка нефти может стать ускорение мировой торговли. Скачок цен на контейнерные перевозки, который произошел в последние месяцы, говорит о том, что мировая торговля быстро растет», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Цена нефти марки Brent превысила 63 доллара за баррель впервые с января 2020 года.

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