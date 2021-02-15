Москва, , 09:55 — REGNUM Китайский юань, несмотря на быстрое восстановление экономики КНР, не делает эту валюту перспективной для вложения средств. Об этом заявил доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета Санкт-петербургского государственного университета Александр Казанский.

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«В условиях высокой вероятности прекращения торговой войны с США и стимулирования экспорта, китайской экономике не нужен дорогой юань», — пояснил в беседе с агентством « Прайм » эксперт.

Не более эффективным вложением, по словам Казанского, является и гонконгский доллар. Аналитик подчеркнул, что эта валюта была долгое время переоценена из-за постоянного положительного сальдо капитальных вложений.

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«Однако события 2019 года в сочетании с регрессией, начавшейся со второй половины 2018 года, делают гонконгский доллар достаточной рискованной валютой для инвестиций», — полагает Казанский.

Также, по его словам, риск с точки зрения инвестиции представляют почти все африканские и латиноамериканские валюты. Например, аргентинское песо стабильно падает, инфляция в стране в 2020 составила 36,1% годовых, подчеркнул эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов заявил, что наиболее консервативным способом сбережения средств и их постепенного преумножения будут вложения в защитные валюты, такие как швейцарский франк или японская йена.