Москва, 15 февраля 2021, 09:55 — REGNUM Китайский юань, несмотря на быстрое восстановление экономики КНР, не делает эту валюту перспективной для вложения средств. Об этом заявил доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета Санкт-петербургского государственного университета Александр Казанский.
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Не более эффективным вложением, по словам Казанского, является и гонконгский доллар. Аналитик подчеркнул, что эта валюта была долгое время переоценена из-за постоянного положительного сальдо капитальных вложений.
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Также, по его словам, риск с точки зрения инвестиции представляют почти все африканские и латиноамериканские валюты. Например, аргентинское песо стабильно падает, инфляция в стране в 2020 составила 36,1% годовых, подчеркнул эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов заявил, что наиболее консервативным способом сбережения средств и их постепенного преумножения будут вложения в защитные валюты, такие как швейцарский франк или японская йена.