Москва, , 09:53 — REGNUM В настоящее время в России нет предпосылок для появления ипотечного пузыря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля заявила завкафедрой менеджмента недвижимости Факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина.

«Ипотека в России развивается постепенно, не очень быстро, с неизменно растущими темпами. В начале 2000-х она составляла 1% от ВВП. В настоящее время — около 8%. Это существенный рост, но он мог бы быть и выше, — сказала Иванкина. — Предпосылок для появления ипотечного пузыря в России на данный момент нет, что связано с рядом существенных факторов. Во-первых, с недостаточным уровнем развития ипотеки. В развитых европейских странах ипотека составляет от 70 до 110% ВВП. И наши 8% — это только веха на пути дальнейшего развития ипотеки. Во-вторых, у нас достаточно низкий процент плохих кредитов по ипотечному кредитованию — порядка 1,3%. Плохие кредиты — это просроченные платежи по ипотеке. Обычно они составляют 0,9%. В развитых рыночных странах Европы просроченные долги по ипотеке составляют от 1% до 3% всех выданных кредитов».

В-третьих, как пояснила Иванкина, в России не развито страхование ипотеки и выпуск вторичных ценных бумаг на ипотечные кредиты.

«В мире они составляют до 100% и больше по отношению к объемам выданных ипотечных кредитов. А у нас они составляют мизерную долю. Соответственно, финансовые кризисы не могут затронуть ипотечные ценные бумаги по причине их практически отсутствия или очень незначительного развития, — сказала Иванкина. — Еще один фактор. Сейчас средний срок отдачи ипотеки — 18 лет. Люди обдуманно берут кредит на длительный срок и соотносят его со своими доходами и расходами».

Поэтому, как полагает экономист, такой ситуации, какая была в США в 2007—2008 гг., когда ипотечные кредиты брали даже безработные, не имеющие никаких доходов, в России невозможна.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, старший преподаватель кафедры менеджмента недвижимости факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Кирилл Сиволапов заявил, что в настоящее время рынок российского ипотечного кредитования достаточно стабилен, и тревожных сигналов не наблюдается.

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