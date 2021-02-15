Москва, , 09:50 — REGNUM На финансовых рынках давно уже не было столь оптимистичного начала торгов как сегодня, 15 февраля, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«Растут в буквальном смысле все рисковые активы, нефть обновила годовые максимумы подпрыгнув к $63,70 за баррель Brent, фьючерсы на фондовые индексы тоже на исторических максимумах. А вот защитный американский доллар напротив отступает, теряя в среднем 0,2%.

Очень странно, что все это происходит при закрытых на сегодня крупнейших торговых площадках, в Китае отмечают Новый год, а в США биржи закрыты на Президентский день.

Потому что, без ликвидности американских и китайских инвесторов, финансовым рынкам обычно очень тяжело двигаться, и они как правило, предпочитают просто стоять на месте.

Получится ли сегодня сделать исключение из статистической нормы и продолжить рост рисковых активов скоро будет видно.

А пока можно констатировать идеальные условия для старта торгов российской валюты, которые должны конвертироваться в укрепление рубля к доллару США к нижней границе дневного диапазона 73,20−74,00», — считает эксперт.

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