Барнаул, , 09:47 — REGNUM В новом пакете мер для поддержки малого и среднего предпринимательства, который сформировало правительство России, востребованным будет всё обозначенное там. Так считает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании (АКЗС) Александр Молотов. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM содержание нового антикризисного пакета, он, в частности отметил:

«Все меры поддержки необходимы. К сожалению, экономика продолжает падать и в таких условиях государству крайне важно ее поддержать. Я думаю наиболее востребованы будут списание задолженности по налогам и кредитование по нулевой ставке на выплату зарплат».

Со своей стороны, алтайский парламентарий предложил бы ещё меры, направленные на переход с ЕНВД: не только на общий режим налогообложения, но и на другие специальные режимы (в этом случае налоговая нагрузка на предпринимателей по ряду отраслей тоже может увеличиться в разы), считает Александр Молотов.

По его оценке следующим шагом правительства должно быть возобновление мер поддержки населения — прямые выплаты семьям с детьми, выплаты малоимущим (или введение для них продуктовых карточек).

«В условиях пандемии коронавирусной инфекции и падения экономики люди сейчас нуждаются в поддержке государства как никогда», — считает глава фракции «СР» в АКСЗ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее «Известия» уведомили о том, что Правительство России в условиях кризиса, вызванного мировой пандемией коронавируса, сформировало новый пакет поддержки бизнеса.

Помимо возобновления льготного кредитования на выплату зарплат (программы «ФОТ 0»), в него вошли: списание задолженности по налогам предприятиям из невосстановившихся отраслей, субсидирование займов МСП при условии найма нового персонала и другие мероприятия.

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