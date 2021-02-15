Париж, , 09:44 — REGNUM Видный представитель французской партии «Европа Экология Зеленые», евродепутат и возможный кандидат на пост президента Франции на выборах 2022 года Янник Жадо заявил в интервью телеканалу BFM TV, что государственный долг, образовавшийся из-за пандемии коронавируса, «не является проблемой» для Франции.

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По словам Жадо, государственный долг, возникший в результате расширения мер по поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии и падения реальных доходов, «не является проблемой» из-за низкой ключевой ставки, которая позволяет правительству инвестировать в экономику, не боясь дефолта.

«Процентные ставки по десятилетним облигациям сейчас отрицательные… У нас достаточно средств, чтобы обслуживать этот долг», — заявил Жадо, добавив, что Франция находится в «системе постоянной задолженности».

«Поэтому вопрос об аннулировании долга, хоть и имеет смысл, на настоящий момент не является первоочередным», — добавил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря правительство Франции опубликовало прогноз, согласно которому государственный долг страны по отношению к ВВП возрастет до 122,4% в 2021 году из-за снижения налоговых поступлений в условиях падения экономической активности в период пандемии SARS-CoV-2.

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