Тбилиси, , 09:36 — REGNUM В Грузии с 15 февраля представителям кафе и ресторанов разрешили открыть для посетителей залы, находящиеся на открытом воздухе. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, заявил премьер-министр страны Георгий Гахария.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

Пункты общепита смогут принимать посетителей только в будние дни. В выходные в рамках профилактики пандемии они смогут обслуживать клиентов только навынос.

«Это основные решения, которые мы должны принять сегодня, однако ограничения будут сохранены на выходных», — отметил Гахария.

Как сообщил журналистам глава «Ассоциации рестораторов Грузии» Коте Габричидзе, из-за действующего в стране комендантского часа рестораны придется закрывать в 19:00.

«Мы поднимем вопрос о переносе комендантского часа на более позднее время, также есть вопрос по выходным дням. Мы надеемся, что на следующей неделе многое изменится», — отметил Габричидзе.

Напомним, в Грузии 28 ноября 2020 года ввели ряд карантинных мер для профилактики пандемии. С 1 февраля их начали смягчать, но в стране проходят акции протеста, на которых требуют быстрее отменить действующие ограничения. Ранее протестные акции проходили в Тбилиси, Кутаиси и Батуми.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии пока не планируют открывать горнолыжные курорты – минздрав