Москва, , 09:30 — REGNUM Решение ввести в начале 2000-х годов плоскую шкалу налога на доходы физических лиц с 13%-ной ставкой было непростым. Об этом в интервью для документального многосерийного фильма «Крепость» сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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«Тогда это было такое революционное действие, непростое, — подчеркнул премьер-министр, занимавший в то время пост заместителя министра по налогам и сборам. — И многие не верили, ссылались на кривую Лаффера, на различные другие расчеты, по которым многие не хотели опускать ставку».

Мишустин, которого цитирует ТАСС, напомнил, что к тому моменту эффективная ставка по совокупности всех налогов с физических лиц составляла чуть больше 12%. Глава российского правительства также отметил заслуги тогдашних главы Минфина РФ Алексея Кудрина и министра экономического развития Германа Грефа в вопросе проведения налоговой реформы. По его словам, их «трудно переоценить».

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Напомним, вторая часть Налогового кодекса РФ, которая установила плоскую шкалу НДФЛ на уровне 13%, вступила в силу с 1 января 2001 года. До этого в России действовала прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц со ставкой от 13% до 30%.