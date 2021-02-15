Улан-Удэ, , 09:27 — REGNUM Бурятия оказалась в числе лидеров на Дальнем Востоке по поддержке предпринимателей в «коронавирусном» 2020 году. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, всего на эти цели было выделено 732 млн рублей, что в 5,8 раз выше, чем в 2019 году (125 млн рублей).

В частности, господдержку была оказана сельхозпроизводителям региона. Так, на увеличение поголовья скота предприятие «Буян» получило 50 млн рублей на 6 лет под 5% годовых.

«Консолидированный объем финансовой поддержки в ДФО в рамках Национальной гарантийной системы в прошлом году превысил 43,6 млрд рублей, что на 9,3 млрд рублей больше показателя 2019 года», — отметили в правительстве.