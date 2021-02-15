Джакарта, , 09:27 — REGNUM Центральное статистическое бюро Индонезии зафиксировало профицит торгового баланса страны в размере 1,96 млрд долларов США в январе 2021 года при стоимости экспорта в 15,3 млрд долларов США и импорта в 13,3 млрд долларов США, сообщает Antara.

В центральном статистическом бюро заявили, что торговые показатели в январе 2021 года были достаточно хорошими, поскольку экспорт увеличилась на 12,24% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В начале 2021 года экспорт сельскохозяйственной продукции увеличился на 13,91%, экспорт промышленной продукции увеличился на 11,72%, а экспорт горнодобывающей продукции — на 16,92%.

«Это вселяет надежду на то, что в ближайшие месяцы экспорт продолжит расти и восстановление экономики пройдет в соответствии с ожиданиями», — заявил глава центрального статистического бюро Сухариянто.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Индонезия прислала свою делегацию на совместные боевые учения России, Китая и стран НАТО, организованные Пакистаном.

Подробности в материале: Индонезия отправила делегацию на военные учения России, Китая и стран НАТО