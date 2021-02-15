Барнаул, , 09:23 — REGNUM Проблема «бесхозяйной земли» не нова: и сегодня есть процедура её узаконения. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин. Комментируя инициативу Минсельхоза России об ускоренной передаче такой земли государству, он также отметил:

Константин Емешин «Существующая процедура действительно длительная и требует затрат на всевозможные публикации и сбори документов. Иногда надо идти в суды. Поэтому конечно надо ускорять эти процедуры и делать их предельно прозрачными. Хотя и споры в суде никто не отменял».

Как уже сообщало ИА REGNUM, законопроект о передаче «бесхозяйных» участков земли государству подготовлен в Минсельхозе России. Ведомство предлагает упростить передачу таких территорий государству, которое получит их без решения суда или в упрощенном порядке судопроизводства.

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