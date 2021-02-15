Новосибирск, , 09:23 — REGNUM В Новосибирской области к привычному режиму работы в ближайшее время могут вернуться рестораны. Об этом на оперативном совещании сегодня, 15 февраля, сообщил губернатор Андрей Травников.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»

Власти уточняют, что такое решение позволила принять стабилизация эпидемиологической ситуации в регионе.

«Ситуация продолжает оставаться достаточно стабильной, идёт умеренное снижение. В связи с тем, что мы в таком периоде живём достаточно давно, уже больше полутора месяцев, предлагаю подготовить новое решение по снятию отдельных ограничений, — отметил глава области. — Напомню, на сегодняшний день действует ограничение на ночные часы, с 24:00 до 8:00 утра, предлагается снять это ограничение. Подобные объекты могут работать в соответствии с их графиком работы».

При этом заместитель руководителя регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Лада Самойлова обратила внимание на сохранение требования по соблюдению социальной дистанции — заведения, которые не могут выполнить это требование, например, танцполы, должны работать в рамках ранее принятых ограничительных мер.

Соответствующий проект решения будет рассмотрены сегодня, 15 февраля, на заседании регионального правительства.