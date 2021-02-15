Москва, , 09:10 — REGNUM Министерство сельского хозяйства России разработало поправки в закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», предполагающие упрощение вовлечения в оборот государства невостребованных земель. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ.

«Действующий порядок определения земельных долей невостребованными затягивает процедуру их приобретения в муниципальную собственность и вовлечения в оборот», — говорится в пояснительной записке.

Речь идёт о том, что процедура признания земли невостребованной осуществляется муниципальными органами в суде в порядке искового производства при отсутствии, как правило, ответчика, местонахождение которого неизвестно.

Ведомство предложило ввести в законодательство термин «бесхозяйная земля», к ним будут относиться те, собственники которых неизвестны или отказались от права владения.

Кроме того, если закон найдет поддержку Госдумы, к такой категории станут относиться земли, которые до 1 января 2025 года не будут зарегистрированы в Едином государственном реестре прав недвижимости (ЕГРН).

Отмечается, что по состоянию на 1 января 2019 года площадь таких территорий составляла 15,3 млн га, что составляет примерно 6,8% от общей площади земель сельхозназначения в России.

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут запретить строительство на землях, пригодных для выращивания органических культур. Соответствующие поправки к Земельному кодексу разрабатывает Министерство сельского хозяйства.

Планируется отнести такие земельные участки к особо ценным сельскохозяйственным землям, чтобы не допустить их использования вне сельского хозяйства. В новых поправках Минсельхоз опишет критерии, по которым можно будет определить такие значимые для государства участки. Проработка вопроса по уточнению критериев особо ценных сельскохозяйственных земель ведётся по поручению президента РФ Владимира Путина.