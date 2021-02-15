Челябинск, , 09:08 — REGNUM В Челябинской области 119 работников одной из фирм не получили вовремя зарплату. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Долг возник в 2020 году. Его размер превысил 6 млн рублей. При этом следователи полагают, что у руководства организации была финансовая возможность выплатить деньги.

Сейчас в отношении директора структуры завели уголовное дело по факту невыплаты заработной платы. Идёт комплекс следственных действий. Также принимаются меры к погашению задолженности.