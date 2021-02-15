Пермь, , 08:56 — REGNUM Объявлен конкурс на разработку проектов достройки двух проблемных домов — на ул. Кировоградской, 68а и ул. Ушакова, 34. Заказчиком выступил Фонд защиты прав дольщиков Пермского края, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Начальная (максимальная) цена контракта по дому на ул. Кировоградской составляет 23,87 млн рублей, по дому на ул. Ушакова — 25,28 млн рублей. Заявки на участие в конкурсах принимаются до 28 февраля.

Согласно условиям договора, подрядчике обязан провести техобследование каждого объекта. Планируется, что дома введут в эксплуатацию до конца 2023 года. Новоселье справят 198 дольщиков.

Стоит отметить, на территории Прикамья числится 58 проблемных домов. В 2020 году Федеральным фондом защиты прав дольщиков приняты решения о достройке 16 проблемных домов, дольщики еще 16 домов получают компенсации. Федеральный фонд занимается только долгостроями, застройщики которых признаны банкротами. Проблемные дома, которые не попадают под этот критерий, будут достраивать либо с помощью региональных мер поддержки, или путем инициирования процедуры банкротства застройщика и направления ходатайства о достройке в Фонд.

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