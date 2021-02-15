Магадан, Магаданская область, , 08:56 — REGNUM В правительстве Магаданской области обсудили вопрос большого разрыва в зарплатах руководителей предприятий и персонала, а также проблему реальной средней зарплаты на Колыме.

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«Многие руководители смотрят на цифры, и складывается впечатление, что они их впервые видят и не понимают, что они означают. А дальше идёт «средняя температура по больнице», кому-то насчитали за две ставки, а кому-то на четыре. При этом идёт саботаж в выполнении поручения о том, что зарплаты должны быть прозрачны, а не по принципу: «хочу, дал ставку, не хочу — не дал», — цитирует губернатора Сергея Носова РИА «Колыма-информ».

Колымский глава добавил, что если нормативная база не обеспечивает справедливую зарплату, нужно её менять — «у нас есть право законодательной инициативы». При этом проблемы с зарплатами наблюдаются не только у госслужащих.

«Задача не выполнена с прошлого года. Зарплата руководителя должна быть привязана не к средней в ближайшем окружении, что даёт колоссальный разрыв внутри коллектива и социальную напряженность, а к средней минимальной по предприятию, чтобы он не разгонял её себе, а думал о коллективе в целом», — сказал Сергей Носов.

Губернатор поручил минтруда и министерству внутренней политики разобраться с реальной ситуацией с зарплатами в бюджетном секторе, сказав, что анализ зарплат надо делать с учётом отдельных групп, чьи заработки серьёзно различаются.

«К примеру, вахтовики получают высокую зарплату, платят тут НДФЛ, но увозят деньги из региона. Показатели по заработным платам в области в целом получаются красивые, а реальная картина искажается. У нас есть «указники», которые должны получать зарплату, привязанную к уровню доходов в отдельных отраслях. Мы гарантированно каждый год изыскиваем дополнительные средства для исполнения этих указов. Но остаётся большая группа людей, которые проживают на Колыме и терпят высокий уровень цен, а получают невысокую зарплату, не подпадая ни под какие указы. И на фоне доходов отдельных групп им эти показатели кажутся нереальными. Возникает проблема: в СМИ говорят про высокие зарплаты, а люди спрашивают, где они. Мы должны разобраться с зарплатами каждого человека», — резюмировал Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к началу апреля 2021 года представить информацию о зарплатах бюджетников в разных регионах и сферах.