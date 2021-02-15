Москва, , 08:46 — REGNUM В феврале рынок труда в России продолжает восстанавливаться, рекрутинговая активность работодателей в первые две недели февраля на 7−9% выше, чем в аналогичные периоды прошлых лет. Об этом сообщили в сервисе по поиску работы Superjob.

Отмечается, что директор по строительству претендует в последнем месяце зимы в Москве на одну из самых высоких зарплат — от 450 тыс. рублей в месяц.

Директор службы технического заказчика в российской столице может получать от 400 тыс. рублей, старший разработчик PHP — от 300 тыс. рублей.

В Санкт-Петербурге руководитель региональной дирекции технического заказчика может получать от 350 тыс. рублей ежемесячно, врач-стоматолог — от 200 тыс. рублей.

Читайте также: Жители РФ назвали необходимую для счастья сумму денег

Одну из самых высоких зарплат в регионах страны предлагают стоматологу-ортодонту в Нижнем Новгороде — от 300 тыс. рублей. В Краснодаре ведущему бизнес-аналитику «1С» предлагают зарплату в 185 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, медработники, фармацевты и специалисты IT-сферы — эти профессии станут наиболее востребованными в 2021 году. Такие прогнозы сделали специалисты «Сбериндекса» и «Работы.ру» по результатам проведённого совместного исследования рынка труда.

Согласно рейтингу Минэкономразвития РФ, наиболее востребованной профессией во время пандемии оказалась профессия врача. По данным ведомства, наибольшим спросом пользуются представители профессий средней квалификации (73% вакансий). В тройку самых популярных профессий вошли грузчики и программисты.

Читайте также: Названы самые высокооплачиваемые вакансии на «удалёнке» в январе