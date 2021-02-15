Москва, , 08:44 — REGNUM В 2020 году поступления в бюджет Москвы от малого и среднего бизнеса (МСП) составили четверть всех доходов города. Доля МСП за последние 10 лет увеличилась более чем в два раза, сообщается на портале мэра столицы.

Доля отчислений от МСП за год выросла на 1,3% и составила 23,7% от общего объема налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Москвы.

Всего в 2020 году предприятия малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей (ИП), принесли городу 612,6 млрд рублей, что больше на 7%, чем в 2019 году.

Как сообщает ИА REGNUM, в Москве работает 728 тыс. предприятий малого и среднего предпринимательства, в этом секторе заняты 3 млн человек.

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