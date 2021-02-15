Сеул, , 08:43 — REGNUM Экспорт товаров из Южной Кореи в период с 1 по 10 февраля составил $18 млрд, что на 69,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

По их словам, среднедневной показатель также вырос на 39,3%.

Экспорт полупроводников из Южной Кореи вырос на 57,9%, устройств беспроводной связи — на 88%, легковых автомобилей — на 102,4%, автозапчастей — на 80,6%, нефтепродуктов — на 37,5%.

Известно, что поставки в Китай выросли на 65,7%, в США — на 91,4%, в Евросоюз — на 126,1%, во Вьетнам — на 64,3%, в Японию — на 43,5%, в страны Ближнего Востока — на 29,2%.

Импорт товаров в Южную Корею за аналогичный период времени вырос на 71,9%, до $20,4 млрд.

В частности, импорт полупроводников в страну увеличился на 41,5%, сырой нефти — на 26,7%, нефтепродуктов — на 52,4%, газа — на 182,9%.

Поставки из Китая выросли на 162,5%, из США — на 45,1%, из стран Ближнего Востока — на 40%, из ЕС — на 58,7%, из Японии — на 37,8%, из Австралии — на 147,3%.