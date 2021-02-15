Москва, , 08:34 — REGNUM После небольшой коррекции 12 февраля цены на нефть снова продолжили мощный подъём и обновление годовых максимумов, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Цена нефти марки Brent выросла на 2,7% до $62,17, а цена техасской WTI взлетела на 2,9%, до $59,49 за баррель.

Сегодня, 15 февраля, с открытия торгов ралли только усиливается: цена Brent растёт ещё на 1,5%, до $63,08 за баррель, а цена WTI — на 1,9%, легко преодолев психологически значимый уровень в $60 и повысившись до $60,61 за баррель.

Цены нефти, таким образом, достигли уровней середины января 2020 года, и цене Brent осталось совсем немного, чтобы выйти на $64−65 за баррель.

Точные причины ралли 12 февраля и 15 февраля утром пока неясны, но возможно, что нефтяной рынок запоздало отреагировал на резкое падение коммерческих запасов нефти в США неделей ранее.

А на выходных российский министр энергетики Александр Новак заявил, что в Минэнерго РФ ожидают среднюю цену на нефть Urals в текущем году на уровне в $45−60 за баррель, и не исключено, что этот прогноз воодушевил рынок на продолжение роста.

Вероятно, также позитивный фон нефтяному рынку создала новость о том, что в Евросоюзе к концу 2021 года на фармацевтический рынок выйдет своя вакцина от коронавируса, разработанная французской компанией Sanofi.

На сегодняшний день прогноз по цене Brent включает интервал в $62,70−64 за баррель.

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