Москва, , 08:19 — REGNUM Российский рубль 12 февраля немного ослаб по отношению к доллару, одновременно показав небольшой рост по отношению к евро, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

К закрытию торгов курс американского доллара к рублю расчётами «завтра» вырос, но только на 10 коп. (+0,14%), до 73,72 руб., а курс евро, наоборот, снова упал, но всего лишь на 3 коп. (-0,04%), до 89,33 руб.

Банк России 12 февраля принял ожидаемое решение о сохранении ключевой процентной ставки на уровне в 4,25%. Но для валютного рынка главная интрига разрешилась в сопроводительных комментариях регулятора.

Как заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, потенциал смягчения денежно-кредитной политики в 2021 году исчерпан, то есть ключевая ставка в этом году снижаться больше не будет.

На пресс-конференции глава ЦБ РФ заявила, что повышение ключевой ставки в текущем году выше 5% не планируется, однако, судя по текущему уровню процентной ставки, такой вариант не исключён.

Вместе с тем, в ЦБ РФ прогнозируют, что восстановление российской экономики в 2021 году будет «носить устойчивый характер», а инфляция потребительских цен по итогам года будет ниже, чем в 2020 году и выйдет на уровень в 3,7−4,2%.

Рынок отреагировал неоднозначно на заявления регулятора, но, судя по небольшому снижению курса рубля к доллару, обеспокоен, приведёт ли «исчерпание» потенциала понижения ключевой ставки к реальному «устойчивому росту».

На сегодняшний день, 15 февраля, курс доллара к рублю прогнозируется в интервале 73−74 руб., курс евро — в 89−90 руб.

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