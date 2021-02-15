Москва, , 08:10 — REGNUM Рейтинг регионов России по качеству жизни в 2020 году возглавили Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Отмечается, что при составлении данного рейтинга были проанализированы в том числе такие показатели, как уровень доходов населения, жилищные условия, уровень безработицы, демографическая ситуация, здоровье населения и уровень образования.

Так, рейтинг, как и в прошлом году, возглавили Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В десятку лучших также вошли Татария, Белгородская область, Краснодарский край, Ленинградская и Воронежская области, Югра и Калининградская область.

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Замкнули рейтинг Карачаево-Черкесия, Забайкальский край и Тува. В этих регионах невысокий уровень социально-экономического развития, отставание по доходам населения и высокий уровень безработицы, отмечают специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным опроса рекрутингового агентства Superjob.ru, опубликованным в сентябре 2020 года, самым лучшим городом для карьерного роста названа Москва. Так считают 70% жителей России. На второй строчке рейтинга — Санкт-Петербург (67%), на третьей — Казань (54%). В пятерке перспективных для карьеры городов оказались Тюмень (53%) и Екатеринбург (52%).

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