Чита, , 08:10 — REGNUM В торговых сетях Забайкальского края незначительно снизились цены на сахар-песок (на 2%), соль (на 1,3%) и яйца куриные (на 1,1%). Об этом сегодня, 15 февраля, сообщает министерство экономического развития региона.

Вместе с тем, по словам сотрудника отдела потребительского рынка профильного ведомства Натальи Михалевой, поднялись в цене картофель на 3,8%, мороженая рыба — 3,7%, морковь — 2,6%, мясо курицы — 2,5%. В ведомстве отметили, что запас основных продуктов питания в торговых сетях региона достаточный.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце января, чтобы не допустить существенного роста цен на продовольствие, власти Забайкалья подписали с крупнейшими торговыми сетями соглашения о стабилизации цен на два вида базовых продуктов — сахар-песок белый и масло подсолнечное.

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