Курган, , 07:27 — REGNUM Курганцы задолжали за сжиженный газ 11,4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Тем временем глава города Андрей Потапов отмечает, что мэрию поступают многочисленные жалобы на задержки в поставках баллонов с газом. Поставщик ООО «ГазЭнергосеть Оренбург» поясняет доставку с опозданием отсутствием на счетах необходимых средств для приобретения ресурса.

Горадминистрация рекомендовала поставщику разработать план-график по обеспечению жителей города сжиженным газом на февраль и март. В Кургане же будет усилена работа по взысканию задолженности с неплательщиков.