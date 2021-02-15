Чебоксары, , 06:32 — REGNUM В Чувашии завершение строительства проблемного дома в жилищном комплексе «Алые паруса» сдвигается в очередной раз. Его планируется сдать на полгода позже, чем было определено в очередном графике, сообщили ИА REGNUM в администрации главы Чувашии.

Речь идёт о доме по улице Энергетиков, 6 в Чебоксарах, застройщиком которого является компания «ГрандСтрой». Первый заместитель министра строительства Чувашии Владимир Максимов напомнил, что первоначально срок строительства дома составлял 3,5 года, но фактически он возводится 5,5 лет.

На последней встрече с дольщиками, которая прошла в ноябре, планировалось сдать дом в эксплуатацию в декабре 2020 года. Власти констатируют, что график в очередной раз сорван, и заверяют, что застройщику дали последнюю отсрочку на достройку.

В министерстве строительства ссылаются на новый график, который представил застройщик, согласно которому все работы планируется завершить в мае 2021 года. В настоящее строительная готовность составляет 98%.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года в Чувашии принят очередной судебный акт по иску о банкротстве в отношении строительной компании «Лидер», которая застраивает два микрорайонах в Чебоксарах. Рассмотрение дела отложено до 25 февраля. Глава минстроя Чувашии Александр Героев отмечал, что процедура банкротства может быть прекращена, если «мы увидим реальные действия застройщика, его обеспеченность всеми необходимыми ресурсами для завершения строительства».