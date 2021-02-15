Пекин, , 06:14 — REGNUM Автопроизводитель Beijing Hyundai Motor Co. отзовет с рынка Китая 425 201 автомобилей из соображений безопасности, сообщает 14 февраля агентство Синьхуа.

Отзыв стартует 16 марта и коснется автомобилей модели Tucson, которые были произведены с 12 мая 2015 года по 14 декабря 2018 года, сообщили в Государственной администрации рыночного регулирования КНР.

Выяснилось, что короткое замыкание может произойти в неисправном гидравлическом электронном блоке управления рассматриваемых транспортных средств. Это может привести к возгоранию в некоторых особо экстремальных условиях, говорится в заявлении.

Компания заменит предохранители указанных автомобилей и обновит соответствующее программное обеспечение совершенно бесплатно.