Пекин, , 06:05 — REGNUM Китай продолжит внедрять возобновляемые источники энергии в структуру тепловой и электроэнергетики сельских районов страны во время 14-й Пятилетки (2021−2025), сообщает 14 февраля агентство Синьхуа.

Как заявили в Национальной энергетической администрации Китая, ею был выпущен специальный циркуляр по улучшению структуры энергетики и использованию возобновляемых источников энергии для нужд обогрева. Все местные администрации должны синхронизировать свои действия с этим планом.

С этой целью местные органы власти должны установить конкретные цели, основанные на местных особенностях и спросе на энергию, поддерживая при этом строительство систем отопления, сочетающих возобновляемые источники энергии с другими методами отопления, говорится в администрации

Китай планирует и далее совершенствовать свою энергетическую структуру, используя потенциал различных видов возобновляемых источников энергии, включая солнечную энергию, энергию ветра, биомассу, геотермальную энергию и энергию океана.