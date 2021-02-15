Казань, , 08:16 — REGNUM В Татарии организации коммунального комплекса задолжали за газ по состоянию на 1 февраля 444,5 млн рублей. Долг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 41,7 млн рублей. Своевременно не оплатили поставки газа организации коммунального комплекса в 22 муниципальных образованиях РТ. Сумма долга в январе выросла на 82,5 млн рублей. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Совокупный долг всех организаций жилищно-коммунального комплекса за электроэнергию по состоянию на 1 февраля составил 103,5 млн рублей. За год задолженность уменьшилась на 21,7 млн рублей, отметил министр. Коммунальщики в 12 муниципальных образованиях республики не выполнили платежные обязательства, выросла задолженность в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в восьми из них.

В целом по итогам января долг коммунальщиков снизился на 6,2 млн рублей. В 19 муниципальных образованиях отмечается просроченная задолженность за электроэнергию исполнителей коммунальных услуг, к которым относятся ТСЖ и управляющие компании. На начало февраля их долг составил 63,4 млн рублей, плюс 3,6 млн рублей к уровню этого же периода прошлого года. Увеличение задолженности регистрируется в 16 муниципалитетах, в том числе в Казани и Набережных Челнах. За январь долг увеличился на 30,5 млн рублей.

Долг исполнителей коммунальных услуг за тепловую энергию перед АО «Татэнерго» уменьшился почти на 6 млн рублей и составил на 1 февраля 313 млн рублей.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Казани матери с двумя детьми начислили за двухкомнатную квартиру более 31,5 тыс. рублей за услуги ЖКХ. Её история подняла волну возмущения среди жителей, после которой прокуратура пообещала проверить «золотые» квитанции, полученные собственниками в разных городах региона за декабрь 2020 года.

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