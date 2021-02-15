Вашингтон, , 05:39 — REGNUM Криптовалюта биткоин вошла в топ-15 валют мира по капитализации и обогнала российский рубль. Об этом свидетельствуют данные обзора криптовалют, опубликованные 14 февраля ресурсом AssetDash.

В результате стремительного роста капитализации биткоин оказался на 14-м месте в рейтинге мировых валют, обогнав российский рубль. В настоящее время капитализация биткоина составляет 18,6 млн BTC, российского рубля — 16,92 млн BTC.

Лидерами рейтинга стали три мировые валюты. Это китайский юань (капитализация более 728 млн BTC), американский доллар (капитализация 412,7 млн BTC).

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