Москва, , 05:03 — REGNUM Новый пакет мер для поддержки малого и среднего предпринимательства сформировало правительство России, пишут 15 февраля «Известия» со ссылкой на протокол совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Антикризисный пакет, как следует из документа, направлен прежде всего на сохранение занятости в России.

Правительство планирует перезапустить программу кредитования бизнеса «ФОТ 0», предполагающую предоставление займов по нулевой ставке, обеспечить снижение стоимости льготных кредитов за счёт субсидий банкам, списать задолженность по налогам и страховым взносам для предприятий в наименее восстановившихся отраслях экономики. Кроме того, меры будут направлены на фиксацию кадастровой стоимости объектов, используемых предпринимателями, и создание налогового режима, который позволит расти предприятиям в условиях перехода от упрощенной и патентной системы.

По итогам совещания у Белоусова проработать эти пять мер поручено Минфину, Минэкономразвития и Федеральной налоговой службе совместно с Центробанком РФ и Корпорацией МСП.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что в стране продолжается снижение предельных уровней ставок кредита для малого и среднего бизнеса.

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