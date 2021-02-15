Москва, , 03:48 — REGNUM Арбитраж Москвы вынес вердикт по иску Минобороны России к АО «Головное производственно-техническое предприятие «Гранит», которое работает в сфере ремонта и утилизации военной техники. В деле речь шла о взыскании более 956 млн рублей неустойки, но суд удовлетворил иск лишь частично, существенно снизив сумму требований — до 3,44 млн рублей. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Минобороны России потребовало взыскать с «Гранита» по госконтракту от 2015 году неустойку в размере 956 420 797,74 рубля. Иск был мотивирован тем, что «ответчик ненадлежащим образом исполнил обязательства по договору».

Ответчик ссылался на то, что в ходе выполнения этапа была «выявлена необходимость в выполнении незапланированного (дополнительного объёма работ)», что и повлекло задержки.

В материалах дела отмечается, что «суд считает необходимым снизить размер неустойки на основании заявления ответчика о применении ст. 333 ГК РФ, поскольку сумма неустойки начислена истцом без учёта объёма выполненных работ». В итоге с ответчика взыскали 3 440 299 рублей 85 копеек вместо более 956 млн рублей.

Напомним, компания-ответчик позиционируется как ведущее предприятие АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей». «Гранит» специализируется на техобслуживании и ремонте техники для армии.