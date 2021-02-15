Москва, , 03:07 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил крупный финансовый иск к региональной авиакомпании — «Ютэйр» (Utair). Претензии к ней имеет государственная корпорация ВЭБ.РФ. Иск пока к производству не принят, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление подано 12 февраля 2021 года. Сумма требований — 207 996 213,74 рубля. Детали дела пока неизвестны.

Напомним, в 2020 году «Ютэйр» заключила трёхстороннее соглашение со Сбербанком и подконтрольной организацией — АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги», на которое были переведены долги авиаперевозчика. Сумма сделки превысила 21,3 млрд рублей, что составляло более 30% от стоимости активов эмитента.

В отчёте компании по итогам третьего квартала 2020 года уточнялось, что «отрицательное значение собственного капитала сложилось ввиду накопленного в 2014—2015 и 2018−2019 годах чистого убытка». За январь-сентябрь 2020 года из-за пандемии у компании наблюдалось падение выручки от пассажирских перевозок относительно такого же периода 2019 года — на 77,6%.