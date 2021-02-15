Пекин, , 02:44 — REGNUM Количество железнодорожных пассажирских поездок в Китае резко упало за первые 15 дней 40-дневного пика железнодорожных поездок, связанного с празднованием Китайского Нового года, сообщает агентство Синьхуа.

В период с 28 января по 11 февраля китайские пассажиры осуществили 52,33 млн железнодорожных поездок, что на 68,8% меньше в годовом исчислении, сообщили в компании China State Railway Group Co., Ltd.

В сфере спорадических вспышек и следующих за ними ограничений, многие места по всему Китаю рекомендовали рабочим мигрантам и местным жителям оставаться на местах во время праздников.