Макао, Китай, , 01:44 — REGNUM Объем вновь одобренных кредитов малым и средним предприятиям Макао сократился во второй половине прошлого года, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Денежно-кредитного управления Макао, в первой половине 2020 года новый лимит одобренных кредитов малым и средним предприятиям банками Макао составил 8,2 млрд патак ($1 млрд), что на 46,5% ниже, чем в первой половине 2020 года или 4,2% от аналогичного показателя в 2019 году.

На конец 2020 года непогашенный остаток кредитов малых и средних предприятий Макао сократился на 1,7% по сравнению с концом июня 2020 года, но вырос на 1,3% по сравнению с предыдущим годом и составил 87,3 млрд патак.

Между тем, непогашенный остаток просроченных кредитов вырос на 113,1% по сравнению с шестью месяцами назад, или на 193,8% по сравнению с предыдущим годом, до 486,5 млн патак. (1 патака равна $0,1252).