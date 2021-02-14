Москва, , 22:16 — REGNUM Самолёты могут начать летать на водородном топливе к 2035 году, заявил министр транспорта России Виталий Савельев.

Самолёт в небе

«Есть прогноз, что к 2035 году самолеты смогут летать реально на водородном топлив», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Савельев также добавил, что прогресс затрагивает и другие сферы транспортной инфраструктуры, в том числе строительство дорог. Так, уточнил он, «не только датчики для беспилотных автомобилей, но и системы заправки, зарядки, может быть, газ будет или водородное топливо для автомобилей».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия может стать производителем и экспортером водорода, который будет использоваться в виде экологически чистого источника энергии, заявил 14 января заместитель председателя правительства РФАлександр Новакна площадке Гайдаровского форума.

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