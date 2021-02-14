Москва, , 17:41 — REGNUM Газопровод «Северный поток — 2», который прокладывается по дну Балтийского моря из России в Германию и представляет собой коммерческий проект, уже завершен более чем на 95%. Об этом 14 февраля заявил в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1» вице-премьер РФ Александр Новак.

Александр Новак Minenergo.gov.ru

По его словам, в поставках голубого топлива из Российской Федерации заинтересованы иностранные компании, которые также занимаются реализацией данного проекта.

Новак добавил, что этот проект уже реализован более чем на 95% благодаря совместному предприятию, созданному российской компанией «Газпром».

По мнению вице-премьера РФ, несмотря на попытки властей США помешать строительству «Северного потока — 2», данный полностью соответствующий европейскому законодательству проект будет реализован.

Новак напомнил, что европейские страны и компании заинтересованы в реализации данного проекта.

Напомним, 12 февраля Spiegel сообщил, что работы по строительству «Северного потока — 2», прерванные из-за погодных условий, возобновятся на грядущей неделе.

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