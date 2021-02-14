Ашхабад, 14 февраля 2021, 14:06 — REGNUM В минувшем, 2020 году, рост ВВП Туркмении составил 5,9%. Об этом 12 февраля в ходе своего выступления на расширенном заседании Кабинета министров заявил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Текст выступления лидера Туркмении 13 февраля был опубликован в 39 выпуске ежедневной газеты «Нейтральный Туркменистан».
Президент Туркмении также добавил, что было создано порядка двенадцати тысяч рабочих мест и был сохранен курс национальной валюты (манат). Кроме того, более $38 млрд было инвестировано в строительную отрасль.
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В 2020 году было заготовлено около 1 миллиона 500 тысяч тонн пшеницы и более 1 млн 200 тысяч тонн хлопка. По словам лидера Туркмении в минувшем году были сданы в эксплуатацию жилые дома общей площадью более двух миллионов квадратных метров, в числе которых квартиры повышенной комфортности.
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