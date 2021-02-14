Марьян Сидорив, 14 февраля 2021, 13:39 — REGNUM Но от правды не уйдешь: война выгодна правящим режимам. Азербайджан в триумфе, Алиев — кумир нации, да и в Армении Пашинян на удивление грамотно использует военное поражение страны для укрепления своей власти. Во всяком случае, ни о каком «свержении» Никола речь уже не идет. Да и какое там «свержение»? Даже запрос на организацию досрочных выборов не возник среди широких слоев общественности.

Джеймс Энсор. Скелеты, пытающиеся согреться (фрагмент)
Джеймс Энсор. Скелеты, пытающиеся согреться (фрагмент)

Не менее выгодно состояние «вмененной обществу войны» и уже для второго поколения украинских постмайданных режимов. А почему бы и нет? Очередной раз «вспомнить» о украинско-российской войне — и отложить себе про запас право мобилизовать всех: и мужчин, и женщин (конец декабря 2020 года). Или вспомнить о том же — и вперед, на зачистку левооппозиционного информационного поля (февраль 2021-го).

А главное, в таком сценарии можно успешно и осетринкой побаловаться, и сотрястись в конвульсиях оргазма. Ведь версия об «украинско-российской войне» не выдерживает ни исторической, ни правовой, ни даже банальной логической критики. И никогда не выдерживала. Даже летом 2014 года, когда бойцы из украинских 72-й и 51-й отдельных механизированных бригад (от 311 до 438 человек) были вынуждены выходить из окружения донецко-луганскими инсургентами через территорию Российской Федерации. И ведь никакого плена или интернирования: покормили, помыли и передали украинским властям.

Или события холодного января 2016 года, когда в замерзающий Геническ на берегу Азовского моря газ для отопления подавался из в любом случае находящегося под контролем России Крыма. Кто-то может представить себе передачу стратегического ресурса противнику во время военных действий. Даже если этот ресурс формально этому противнику и принадлежит и только хранился в крымском Глебовском газохранилище. Вообще-то, во время войны это называется «добыча» или «трофей».

Памятник Дружбы украинцев, русских и грузин в Геническе
Памятник Дружбы украинцев, русских и грузин в Геническе
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Или торговое партнерство. Хорошая получается «война с Россией», когда Российская Федерация спустя 7 лет «войны» только в 2019 году уступила первое место в списке основных торговых партнеров Украины. Хотя жизнь показывает, что этот «пьедестал» — очень условный. Известно, что Украина «не покупает ни капли российского газа». А ведь уже в 2017 году особо не скрывали, что поставки газа из Европы на Украину осуществляются по трем направлениям: из Польши, Венгрии и Словакии. Но, «по молекулам», это так называемый «русский» газ. Сначала «Газпром» поставляет (силами нашего «Укртрансгаза») в Европу через территорию Украины. После того, как этот газ пересекает границу с ЕС (на границе Украина-Словакия), он становится собственностью европейских трейдеров, которые продают его Украине, куда он в итоге и возвращается. Поскольку за последние годы о словацких новых газоместорождениях ничего не слышно, то есть все основания предположить, что такое положение дел сохраняется и поныне.

С точки зрения новой украинской власти война в разгаре. Но опять зима, и опять холодно. А с электроэнергией, как обычно, все нехорошо. По политическим соображениям «войны» запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии Украина ввела в 2015 году, а затем отношения были восстановлены с октября 2019-го до марта 2020-го. 8 апреля 2020 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) вновь запретила импорт. Однако начиная с 1 января 2021 года законные основания для ограничений импорта/экспорта электроэнергии потеряли силу, и очень вовремя. Оказалось, что «наша (украинская — М.С.) энергосистема достигла того состояния, когда мы не может покрывать пики нагрузки без России и Белоруссии. Без импорта будут блэкауты. Я считаю, что это провал работы всего энергетического блока Украины» (Владимир Омельченко, директор энергетических программ киевского Центра Разумкова).

Поэтому уже 18 января «в условиях сильных морозов в рамках двустороннего договора об оказании аварийной помощи 18 января из Белоруссии в энергосистему Украины отпущено 3,1 млн кВт/ч электроэнергии». Соседская помощь в предоставлении резерва мощности — это естественное состояние трансграничной работы энергетиков. Но беда в том, что для украинской «зимовки» она в этом году нужна постоянно. Еще 12 января минэнерго сообщило, что на складах украинских ТЭС содержится 621 800 тонн угля, что на 324 тысячи тонн меньше необходимой нормы и в 2,5 раза меньше, чем на аналогичный период прошлого года. Через неделю, 18 января, запасы угля всех марок на теплоэлектростанциях с начала ноября снизились в 5,2 раза. Все это означало одно — перспективу блэкаута и веерных отключений.

Уголь
Уголь
(сс) Pavlofox

Поэтому с 1 февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из России. В этот день ТОО «ОНК-Групп» поставила 1000 мегаватт (мВт). С 7 февраля 2021 г суточное пересечение на импорт электроэнергии из России выкупают уже 2 компании — «Електротрейдинг Групп» и «ОНК-Групп». По данным агентства ExPro, НЭК «Укрэнерго» уже 4 февраля опубликовала допустимые предельные значения импорта электроэнергии в энергосистему Украины из Белоруссии и РФ на 8—14 февраля: наибольшие объемы могут быть импортированы на вечерние пиковые часы (17:00—19:00) — до 3000 мВт в час. То есть не менее 6000 мВт в сутки, или 180 000 в месяц.

Теперь считаем: в январе текущего года украинское потребление электроэнергии выросло на 5,8% по сравнению с тем же периодом 2020-го и составило 11 662 миллиона кВт∙час. То есть откровенная необходимость в дополнительной электроэнергии во время пиковых нагрузок в феврале составляет как минимум 1,5%, или более четверти ситуативного увеличения украинских энергозатрат.

При этом следует помнить, что в формате с Белоруссией и Россией, пока Украина является частью единой энергосистемы, существует возможность не покупать электроэнергию, а использовать перетоки. То есть, например, утром нам нужно 100 мВт электроэнергии; мы берем ее из системы, а вечером отдаем столько же, и никто ничего никому не платит. В январском случае с Белоруссией Украина пользовалась именно перетоками.

Однако ЗЕвласть готова отказаться от единой энергосистемы, уповая на европейскую помощь в экстремальных случаях. Несостоявшийся, но упорно продвигаемый вице-премьер Украины Юрий Витренко предлагает отсоединиться от общей с Россией энергосистемы и присоединиться к европейской. Мысль о том, что электроэнергия в самой близкой и дешевой Словакии для населения обходится почти в три раза дороже, чем на Украине (10,74 против 3,88 евроцентов за киловатт), украинскому топ-чиновнику в голову явно не приходит. Политическая цель — «прочь от России» — куда дороже.

Вице-премьер Украины Юрий Витренко
Вице-премьер Украины Юрий Витренко
Mpe.kmu.gov.ua

В целом же — эталонное поведение компрадорской элиты во время «вмененной войны»: когда холод сквозь кальсоны пробивает — естественные соседско-торговые отношения с элементами взаимовыручки. В иных случаях — «мобилизовать всех — и мужчин, и женщин». Такие дерганья напоминают движения ужа, брошенного на сковородку. И, по логике, ведут и к «ужиному» итогу. Потому что, как ни дергайся, но производство электроэнергии на Украине падает (в 2020 году — на 3,3%), а более 90% всех установленных мощностей находятся за гранью предельного моторесурса (по данным Центра исследований энергетики). Выход из постсоветской энергосистемы означает необходимость проведения технических работ и прохождения процедур по присоединению к европейской системе. А это и сложно, и дорого: «потребуется 5−7 миллиардов долларов, кроме того, этот процесс может растянуться на годы» (Юрий Корольчук, член наблюдательного совета Института энергетических стратегий). И это не говоря уже о том, что подобный процесс добьет, пожалуй, последнюю конкурентную высокотехнологичную отрасль украинской экономики.

Однако на то и война на дворе, чтобы ошибки списывать…