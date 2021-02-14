Вашингтон, , 11:34 — REGNUM Цена криптовалюты биткоин (Bitcoin) в ходе торгов превысила отметку в $49 тыс. Об этом 14 февраля свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам.

По данным портала, в ходе торгов стоимость биткоина доходила до $49,143 тыс., что составляет рост на 2,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля биткоин установил новый исторический рекорд, достигнув отметки $48316.

Напомним, активный рост стоимости данной криптовалюты начался 8 февраля, когда американская компания Tesla, принадлежащая бизнесмену Илону Маску, сообщила о том, что она намерена инвестировать в биткоин $1,5 млрд.