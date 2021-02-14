Ташкент, , 10:39 — REGNUM 13 февраля заместитель премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей — министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков в онлайн-формате обсудил вопросы двустороннего сотрудничества с министром иностранных дел Исламской Республики Афганистан Мухаммадом Ханифом Атмаром и главой администрации президента Исламской Республики Афганистан Мухаммадом Шакиром Коргаром.

Об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

Центральной темой переговоров стал вопрос взаимодействия в рамках «дорожной карты» по реализации проекта строительства железной дороги Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар. Также обсуждался вопрос реализации проекта строительства линии электропередач «Сурхан — Пули-Хумри».

Стороны рассмотрели также предложения по привлечению частных компаний Узбекистана к реализации совместных проектов в горнодобывающей, нефтегазовой, энергетической, автомобилестроительной и текстильной отраслях, а также в сельском хозяйстве, ирригации и сельскохозяйственном машиностроении в Афганистане. Представители республик договорились совместно проработать проектные предложения при участии экспертов, специалистов профильных министерств и ведомств двух государств.

Участники переговоров также обсудили вопрос мер по привлечению предпринимателей двух государств в инвестирование и торговлю. Представители Узбекистана и Афганистана договорились ускорить разработку Соглашения о взаимном поощрении и защите инвестиций и Соглашения по продвижению взаимной торговли, чтоб подписать их в ближайшее время.

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Напомним, 2 февраля 2021 года представители Узбекистана, Афганистана и Пакистана подписали «дорожную карту» по строительству железной дороги Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар.

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Отметим, по итогам первой половины 2020 года товарооборот между Узбекистаном и Афганистаном вырос на 24%.