Киев, , 22:08 — REGNUM Правительство Украины и миссия МВФ договорились о следующих шагах, необходимых для получения кредитного транша, заявил вечером 13 февраля премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Подачки Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Глава украинского правительства заявил о продолжении «конструктивного сотрудничества» с МВФ и поблагодарил команду миссии фонда, «которая провела чрезвычайную работу».

«По вопросам в сфере антикоррупционного законодательства, энергетики, развития финансового сектора и дальнейшей фискальной консолидации продолжается конструктивный диалог… Правительство имеет четкое видение изменений, необходимых для получения транша», — отметил Шмыгаль.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно, что миссия МВФ по первому пересмотру действующей сейчас программы без результатов завершила свою работу на Украине. Дискуссии продолжались с 21 декабря и не привели ни к какому результату. Министр финансов Украины Сергей Марченко также считает, что диалог Киева с МВФ остается «конструктивным».