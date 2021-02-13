Киев, , 21:23 — REGNUM В министерстве энергетики Украины надеются закончить зиму без веерных отключений электроэнергии, несмотря на кризисную ситуацию с запасами угля.

Об этом 13 февраля сказал исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко, заявления которого цитируют украинские СМИ.

По словам чиновника, в настоящий момент критических угроз для энергосистемы Украины нет.

Также он заявил, что из-зап дефицита угля сейчас работают газовые блоки теплоэлектростанций.

«Это дороже, например, чем сжигать уголь… Но для того, чтобы наши потребители были со светом, с электричеством, мы делаем так, чтобы не было никаких отключений», — отметил Витренко.

Конкретных цифр, во сколько обходится газовая «спасательная операция», и.о. министра энергетики не привёл.

ИА REGNUM напоминает, что ситуация с запасами угля на складах ТЭС Украины остается критической, запасы существенно ниже меньше минимально необходимого уровня и составляют порядка 400 тыс. тонн. Для балансировки энергосистемы осуществляется импорт электроэнергии из России и Белоруссии — в пятницу, 12 февраля, Украина импортировала 1060 МВт-ч электроэнергии из России и 452 МВт-ч из Белоруссии.

11 февраля Витренко заявил, что Украина пытается восполнить дефицит угля за счет собственной добычи и закупок в Казахстане.