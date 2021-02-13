13 февраля 2021 | Время чтения 3 мин

Владимир Станулевич, , 22:07 — REGNUM Инспекция по охране памятников Архангельской области долгое время согласовывала, но, наконец, согласовала проектную документацию по воссозданию комплекса зданий завода Суркова. Инвестором сохранения знакового для столицы Поморья объекта является группа «Аквилон».

Фасады пивзавода А.Суркова XIX века, какие они будут после реставрации © Пресс-служба Группы «Аквилон»

Гуляющая по набережной архангельская общественность и жители города возмущались состоянием непрерывно разрушающегося комплекса зданий, к реставрации которого Аквилон не мог приступить без согласования органов охраны памятников истории. Могла возникнуть опасная ситуация, когда кризис из-за эпидемии, нанесший сильный удар по строительной отрасли, мог перенести планы Аквилона по пивзаводу в будущее с неясной перспективой. Но председатель совета директоров Аквилона Александр Фролов проявил настойчивость, и органы охраны памятников ускорили работу, выдав документы на-гора.

Пивоваренный завод архангельского купца 1-й гильдии Альберта Юльевича Суркова был построен с 1883 по 1913 годы на ул. Финляндской (теперь ул. Попова). Как объект культурного наследия три корпуса завода были поставлены на государственную охрану в 1987 году. Производство было закрыто в начале 1990-х и более двадцати лет помещения не использовались, постепенно разрушаясь. Когда здания были признаны аварийными, группа «Аквилон» выкупила объект и выразила намерение воссоздать его. При этом городской бюджет получил 34,2 млн рублей, а инвестиции в проект могут составить 0,5 млрд рублей.

По словам А. Фролова, проектная документация прошла государственную строительную экспертизу и получила положительное заключение ГАУ АО «Управление государственной экспертизы». Ранее проект реставрации архитектурного ансамбля пивзавода А. Суркова в столице Поморья получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. В рамках проекта на территории памятника Архангельским отрядом Поморской экспедиции Института археологии РАН были выполнены необходимые археологические исследования.

Фасады пивзавода А.Суркова XIX века, какие они будут после реставрации © Пресс-служба Группы «Аквилон»

Экспертизу выполнили одни из лучших в стране специалистов реставрации — архитектор-реставратор высшей категории, главный архитектор ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» Сергей Куликов, кандидат архитектуры Андрей Бодэ, заведующий сектором Научно-исследовательского института теории и истории архитектуры и градостроительства и художник-реставратор высшей категории Ольга Соколова.

В акте, составленном экспертами, указано, что «реставрация и приспособление зданий ансамбля пивоваренного завода А. Суркова решает проблему восстановления историко-культурной ценности городской среды Архангельска и ценных панорамных раскрытий со стороны набережной Северной Двины».

Общая площадь трех подлежащих реставрации исторических зданий завода составляет 8,4 тыс. кв. м. Проектные предложения составлены на основании историко-архивных изысканий с сохранением архитектурно-художественного оформления фасадов зданий. Для использования в качестве общественных зданий внутренний объем реконструируется.

Реставрацию предполагается производить с максимально возможным сохранением подлинных архитектурных и конструктивных элементов конца XIX — начала XX веков и укреплением несущих конструкций зданий.

Нынешнее состояние памятника истории и культуры пивзавод А.Суркова Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Концепция современного внутреннего пространства пивзавода А. Суркова разрабатывается компанией Flacon-X, создавшей ряд уникальных проектов: в Москве (творческий квартал Vernissage на территории Измайловского Кремля), Сочи (горная digital-резиденция «Flacon1170» на курорте Роза Хутор, Красная Поляна), Иркутске (арт-завод «Доренберг»), в Челябинске (центр креативных индустрий Svoboda, 2).

Впереди получение Аквилоном в течение месяца, как того требует закон, в органе охраны памятников разрешения на реставрацию. Что не является 100-процентной вероятностью, так как у «охранной» структуры могут быть сотни вопросов и уточнений. После получения и этой бумаги одно из предприятий, входящих в группу «Аквилон» и имеющее лицензию на реставрационные работы, начнет приводить завод Суркова в порядок. Сомнение вызывает утверждение, что реставрация этого объекта обойдется Аквилону в 0,5 млрд рублей. Цены, которые упоминают его руководители, основаны на оценках 2018 года, и с тех пор стоимость строительных и реставрационных работ сильно выросла. По некоторым оценкам, реставрация пивзавода Суркова может превысить и 1 млрд рублей.

Что будет дальше с эпидемией и ее воздействием на строительную отрасль, неизвестно, и в интересах властей Архангельской области и лично губернатора А. Цыбульского ускорить прохождение разрешительных документов.

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