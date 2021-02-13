Москва, , 20:52 — REGNUM Рост стоимости нефти марки Brent выше 62 долларов за баррель впервые с 24 января 2020 года вызвал реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 12 февраля в социальной сети Facebook.

«Вот так бюджет пополняется», — написал пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Многие пользователи оказались рады росту цен на нефть. Они уверены, что благодаря этому бюджет Российской Федерации перестанет испытывать трудности.

«Я рада за страну! Значит, бюджет пополнится», — поделилась своим мнением Liudmila B.

Некоторые комментаторы предположили, что после «скачка» нефти Brent выше $70 ситуация резко изменится потому, что все участники ОПЕК снимут ограничения на добычу.

«Цены идут к отметке в $70, после ОПЕК уберет все ограничения на добычу нефти!», — считает Anatoly V.

Нашлись и те, кто указал на своё безразличие к ценам на нефтепродукты. Они считают, что это никак не оказывает влияние на их жизнь.

«А нам-то что? Бензин как подорожал, так цена падать и не собирается!», — пишет Павел Ш.

Напомним, 12 февраля стоимость нефти марки Brent поднялась выше 62 долларов за баррель впервые с 24 января 2020 года.