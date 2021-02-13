Киев, , 19:55 — REGNUM Министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что диалог Киева с МВФ остается «конструктивным», несмотря на завершение миссии фонда без каких-либо практических решений.

«Был четко очерчен перечень вопросов, по которым ведутся дискуссии… Это вопросы в сферах антикоррупционного законодательства, энергетики, развития финансового сектора и дальнейшей фискальной консолидации. Правительство имеет продуктивное сотрудничество с миссией МВФ в этих вопросах, как и видение урегулирования вопросов, необходимых для получения транша», — заявил Марченко 13 февраля в комментарии «Экономической правде».

Министр отметил, что теперь предложения Киева рассматриваются МВФ и стороны готовы продолжить обсуждение, когда представители фонда закончат свой анализ.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно, что миссия МВФ по первому пересмотру действующей сейчас программы без результатов завершила свою работу на Украине. Дискуссии продолжались с 21 декабря и не привели ни к какому результату.

Интересно, что 11 февраля Марченко заявил, что правительство Украины в принципе не рассматривает вариантов, при которых страна оказалась бы без поддержки Международного валютного фонда.