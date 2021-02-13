Киев, , 14:00 — REGNUM Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2020 году сократился на 4,2%, сообщило министерство финансов страны в своем обзоре, опубликованном 12 февраля.

Ведомство отмечает, что итоговый результат получился немного лучше, чем официальный прогноз правительства, который предусматривал падение ВВП на 4,8%.

Минфин в своем анализе подчеркивает, что в целом 2020 год для экономики Украины можно было разделить на два этапа: значительного падения — период высокой неопределенности относительно опасности заболевания и формирования на этом фоне панических настроений; и период получения первого опыта борьбы с заболеванием и последствиями локдаунов для экономики, который характеризовался определенной приспособленностью и стабилизацией ситуации, смягчением карантинных ограничений.

Также ведомство отмечает, что в первом квартале 2021 года ожидается сохранение отрицательной динамики ВВП — с учетом последствий введенного в январе локдауна. Предполагается, что восстановление экономики начнется во втором квартале 2021 года и продлится до конца года.

ИА REGNUM напоминает, что правительство и Нацбанк Украины прогнозируют, что ВВП страны в 2021 году вырастет на 4,2%, несмотря на отрицательный результат первого квартала.