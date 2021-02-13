Москва, , 14:14 — REGNUM Американские санкции на производителей смартфонов из Китая могут привести к снижению их доли на российском рынке. Это 13 февраля следует из результатов исследования аналитиков GS Group, на которое ссылается «Коммерсантъ».

Китайский смартфон Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что специалисты провели исследование структуры российского рынка смартфонов стоимостью от 2 тыс. рублей в 2020 году. В результате выяснилось, что 31,8% из них были корейской комапнии Samsung, 22,3% — китайской компании Huawei и бывшего до недавнего времени дочернего бренда Honor, 17,1% — другой китайской компании, Xiaomi, и 11,4% — американской Apple.

В то же время, по мнению GS Group, в нынешнем году ситуация может измениться кардинальным образом. Согласно прогнозу, доля китайских производителей Huawei, Xiaomi и BBK Electronics может уменьшиться до 25% из-за продолжающихся американских санкций, при том, что в 2020 году она составляла 47%.

Вместе с тем, как полагают аналитики, через несколько лет китайские бренды восстановят свои позиции на российском рынке.

Отметим, 12 февраля стало известно, что госдеп США осуждает решение властей Китая запретить вещание британского телеканала BBC World News на территории этой страны.